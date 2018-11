Joe Frising wurde von F91 vorübergehend suspendiert. Nachdem die Gründe zunächst unklar waren, kam es laut LW-Informationen nach dem Duell mit Jeunesse zu einem Vorfall.

Deshalb wurde Frising suspendiert

Bob HEMMEN Joe Frising wurde von F91 vorübergehend suspendiert. Nachdem die Gründe zunächst unklar waren, kam es laut LW-Informationen nach dem Duell mit Jeunesse zu einem Vorfall.

Nach der 1:3-Heimniederlage von F91 gegen Jeunesse kam es am vergangenen Mittwoch in der Düdelinger Umkleide zu einer hitzigen Auseinandersetzung zwischen dem Keeper und Trainer Dino Toppmöller.



Nachdem der Coach den 24-Jährigen, der sich beim zweiten Gegentreffer einen Fehler leistete, kritisierte, fühlte sich Frising respektlos behandelt und äußerte seinen Unmut. Später erfuhr der Keeper, dass er vom Trainer suspendiert wurde.

Wann er ins Team zurückkehrt, steht noch nicht fest. Am vergangenen Sonntag stand Enzo Esposito beim 9:2-Auswärtssieg der Düdelinger in Rümelingen im Tor, am Donnerstag hütet Landry Bonnefoi den Kasten in der Europa League bei Olympiakos Piräus (21 Uhr).