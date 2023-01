Die 17-jährige Skifahrerin überzeugt beim Europäischen Olympischen Jugendfestival in Italien und will jetzt in Courchevel und Méribel auftrumpfen.

Sport 5 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Ski alpin

Deshalb reist Gwyneth ten Raa mit Rückenwind zur Weltmeisterschaft

André KLEIN Die 17-jährige Skifahrerin überzeugt beim Europäischen Olympischen Jugendfestival in Italien und will jetzt in Courchevel und Méribel auftrumpfen.