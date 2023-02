Nicht nur die Vorkommnisse beim Pokal-Halbfinale haben den Coach dazu bewogen, seinen Posten aufzugeben.

Deshalb ist Jérôme Altmann als Co-Trainer der FLBB-Frauen zurückgetreten

Jérôme Altmann wird die bevorstehenden Spiele der Frauen-Nationalmannschaft nicht mehr als Assistenztrainer von Mariusz Dziurdzia begleiten. Der Chefcoach des Frauenteams von T71 Düdelingen hat sein langjähriges Engagement beim Verband FLBB vorerst beendet.

Als Grund nannte er auf Anfrage das Geschehen beim Pokalhalbfinale am 29. Januar gegen Gréngewald sowie andere organisatorische Vorkommnisse im vergangenen Jahr, die seine Mannschaft betroffen hätten und in den Verantwortungsbereich der FLBB gefallen seien.

Mariusz Dziurdzia und Jérôme Altmann (r.) arbeiten nicht mehr zusammen. Foto: Stéphane Guillaume

Insbesondere die Organisation rund um das Pokalfinale 2022 und die Finalserie der Meisterschaft sowie die damit verbundene Wertschätzung des Frauen-Basketballs in Luxemburg seien seitens des Verbandes zu kurz gekommen, so Altmann. „Das macht es mir momentan nicht möglich, jetzt weiter für den Verband zu arbeiten“, sagte der 42-Jährige. Pit Rodenbourg steht nun als Assistenzcoach bei der EM-Qualifikation an der Seitenlinie.

Im Pokalhalbfinale 2023 zwischen T71 und Gréngewald hatte eine falsche Punktezählung für Ärger gesorgt. Das Verbandsgericht entschied sich für eine Wiederholung der Partie.

