Der Wiltzer Fußballclub und die Corona-Fälle

Joe TURMES Die BGL-Ligue-Begegnung zwischen Wiltz und Hostert wurde abgesagt. Der Grund sind Corona-Fälle.

Das BGL-Ligue-Spiel zwischen Wiltz und Hostert, das für Samstag angesetzt war, wurde abgesagt. Die Schnelltests am Donnerstag haben drei positive Corona-Fälle im Wiltzer Team ergeben. Ein vierter positiver Fall könnte noch hinzukommen, da ein weiterer Spieler über Covid-19-Symptome klagt.

Der Fußballverband FLF entschloss sich deshalb am Freitagnachmittag zur Absage. „Es ist verständlich, dass nicht gespielt wird. Die Sicherheit geht vor“, so der Wiltzer Präsident Michael Schenk.

Philipps und Schon negativ getestet

LW-Informationen zufolge wurden die beiden Nationalspieler Chris Philipps und Ralph Schon negativ getestet. Sie werden mit der FLF-Auswahl die Länderspiele gegen Katar (am Mittw0ch), Irland (am 27. März) und Portugal (am 30. März) bestreiten.





