Der Verwaltungsrat des deutschen Traditionsvereins hat dem luxemburgischen Unternehmer und Präsidenten des FC Avenir Beggen das Vertrauen entzogen.

Fußball

Damien Raths steht beim KFC Uerdingen vor dem Aus

Yann DUARTE Der Verwaltungsrat des deutschen Traditionsvereins hat dem luxemburgischen Unternehmer und Präsidenten des FC Avenir Beggen das Vertrauen entzogen.

Am vergangenen Wochenende veröffentlichte der KFC Uerdingen eine Mitteilung, aus der hervorgeht, dass der Verwaltungsrat des Traditionsvereins dem Vorstandsvorsitzenden Damien Raths „aufgrund unüberbrückbarer Meinungsverschiedenheiten“ das Vertrauen entzogen hat. „Alle weiteren Schritte werden vom Verwaltungsrat in Absprache mit den Gremien noch festgelegt“, heißt es zudem im Schreiben.

Ferner wies der Verwaltungsrat darauf hin, dass die Entscheidung nichts mit den für die neue Saison abgeschlossenen Sponsorenverträgen zu tun hat, sondern ausschließlich auf die Entwicklung während der laufenden Saison zurückzuführen sei.

Ärger um Vertragslaufzeit

Der luxemburgische Unternehmer und Präsident des FC Avenir Beggen stand zum Teil in Fankreisen wegen der Vorstellung eines neuen Hauptsponsors in der Kritik. Auf Unmut stieß dabei unter anderem die siebenjährige Vertragslaufzeit mit dem Unternehmen „dasbob“, das bislang noch nicht am Markt ist sowie der Umgang mit dem bisherigen Hauptsponsor „Biolectra“ und dessen Geschäftsführer Jörg Wieczorek.

Wie Damien Raths einen deutschen Traditionsclub rettete Der luxemburgische Unternehmer und Präsident des FC Avenir Beggen ist seit eineinhalb Jahren Vorstandsvorsitzender des KFC Uerdingen.

Raths fungierte seit Juni 2021 als Vorstandsvorsitzender des KFC Uerdingen und hatte damals in einer finanziell prekären Situation Verantwortung übernommen. Nun scheint seine Zeit beim derzeitigen Oberligisten zu Ende zu gehen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.