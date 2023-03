„Weltklasse, sensationell, immer besser“: Der Kroate Josip Stanisic stoppt Wunderstürmer Kylian Mbappé - und wird mit Lob überhäuft.

Josip Stanisic

Der unwahrscheinliche Bayern-Held

„Weltklasse, sensationell, immer besser“: Der Kroate Josip Stanisic stoppt Wunderstürmer Kylian Mbappé - und wird mit Lob überhäuft.

(SID) – Ein Schlüsselbund, ein Portemonnaie, dazu ein Handy: Es sind alltägliche Dinge, die ein Internetnutzer in seinem spaßigen Twitter-Beitrag in den Taschen von Josip Stanisic vermutet. Daneben sind da aber: Kylian Mbappé und Lionel Messi, die beiden Weltstars von Paris Saint-Germain.

Der Nobody aus dem eigenen Nachwuchs hat die großen Fußball-Magier beim Viertelfinal-Einzug des FC Bayern in der Champions League entzaubert und alle überrascht. Nach dem 1:0 im Hinspiel gewannen die Münchner am Mittwoch mit 2:0. „Stani möchte ich hervorheben, er hat ein Weltklasse-Spiel gemacht“, sagte Trainer Julian Nagelsmann. „Das hat ihm nicht jeder zugetraut.“

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Stimmt. Stanisic gilt als Mr. Zuverlässig, steht aber eher für biederes Fußball-Handwerk. In der Jugend fiel der gebürtige Münchner beim Probetraining an der Säbener Straße durch und spielte sechs Jahre bei Lokalrivale 1860. Im Bayern-Kader gilt er auf der rechten Seite hinter Benjamin Pavard, Noussair Mazraoui und Joao Cancelo als vierte Wahl.

Doch gegen Messi, Mbappé und Co. spielte er anstelle des gesperrten Pavard erstklassig – und gewann „jeden Zweikampf“ (Nagelsmann). „Stani war überragend, hat ein sensationelles Spiel gemacht und uns alle begeistert“, schwärmte Sportvorstand Hasan Salihamidzic von dem 22-Jährigen. „Er ist ein Top-Junge.“

Coach Julian Nagelsmann (r.) freut sich gemeinsam mit Co-Trainer Dino Toppmöller. Foto: AFP

Präsident Herbert Hainer meinte: „Der wird immer besser.“ Der kroatische Nationalspieler, als Ersatzmann mit einem Einsatz WM-Dritter mit den Feurigen, habe „keinen Fehler gemacht“.

Was ihn auszeichnet? „Er spielt – und das ist maximal positiv gemeint – seinen Stiefel runter. Er weiß, was er bringen muss, hat eine gute Geschwindigkeit. Er ist ein guter Fußballer, aber übertreibt es nicht und weiß, was seine Aufgabe ist“, sagte Nagelsmann.

Justiz ermittelt gegen PSG-Fußballer wegen Vergewaltigung Eine Frau hat schwere Vorwürfe gegen Achraf Hakimi erhoben. Seine Anwältin weist die Anschuldigungen zurück.

Diese war am Mittwochabend, die PSG-Offensive zu stoppen, allen voran Mbappé. Nur anfangs wackelte er, biss sich aber rein – und durch. „Die ganze Mannschaft weiß“, meinte Thomas Müller, „was sie an Stani hat“. Einen unwahrscheinlichen Helden – mit Messi und Mbappé in der Tasche.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.