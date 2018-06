Eléonora Molinaro scheidet in der Juniorinnenkonkurrenz der French Open im Viertelfinale aus. Die 17-jährige Tennisspielerin verliert gegen eine US-Amerikanerin.

Der Traum zerplatzt

Jan MORAWSKI

Corey Gauff war am Donnerstagmittag zu stark. Mit 2:6, 6:7 (1:7) musste sich Eléonora Molinaro (Juniorinnen-Weltranglistenposition: 9) im Viertelfinale von Roland Garros geschlagen geben. Die erst 14 Jahre alte US-Amerikanerin (20) war vor allem bei den wichtigen Punkten zur Stelle - so auch beim Tiebreak im zweiten Satz, den sie souverän gewann.

Damit muss die Luxemburgerin ihren Traum von einem Titelgewinn in der Juniorinnenkonkurrenz eines Grand-Slam-Turniers vorerst begraben. Im Doppel ist Molinaro allerdings noch dabei. An der Seite von Clara Tauson (DK) trifft sie am Nachmittag im Achtelfinale auf das russische Duo Sofya Lansere und Kamilla Rakhimova.