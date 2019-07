Jeunesse trifft am Donnerstagabend in der Europa-League-Qualifikation mit Vitoria Guimaraes auf ein portugiesisches Spitzenteam. Doch der Rekordmeister hat Blut geleckt.

Der Traum von der nächsten Überraschung

Joe TURMES Jeunesse trifft am Donnerstagabend in der Europa-League-Qualifikation mit Vitoria Guimaraes auf ein portugiesisches Spitzenteam. Doch der Rekordmeister hat Blut geleckt.

Jeunesse Esch will nach dem kasachischen Spitzenteam Tobol Kostanay auch den Portugiesen von Vitoria Guimaraes ein Bein in der Europa-League-Qualifikation stellen. "Tobol war deutlich stärker als wir von der Papierform her. Dies trifft auch auf Guimaraes zu. Wir werden erneut alles versuchen", betonte Jeunesse-Trainer Nicolas Huysman, der vom verletzten Kyereh abgesehen aus dem Vollen schöpfen kann.

Jeunesse schafft die große Überraschung Der Fußball-Rekordmeister schafft bei Tobol Kostanay ein 1:1-Unentschieden und steht damit in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League.

Mittelfeldspieler David Soares, der portugiesische Wurzeln hat, outete sich als großer Fan des Fußballs des südeuropäischen Landes. "Ich schaue mir jedes Wochenende eine Begegnung im Fernsehen an." Welches Team er unterstützt, wollte Soares allerdings nicht verraten, um keine unnötige Rivalität aufkommen zu lassen. Der 24-Jährige war mit vielen Ticketwünschen von Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten konfrontiert.

Vitoria Guimaraes reiste mit dem nötigen Respekt an. "Hätten wir gegen Tobol gespielt, dann hätten wir eine anstrengende Reise in den Kasachstan vor uns gehabt. So treffen wir nun auf einen Gegner, der Tobol ausgeschaltet hat und uns deswegen wohl größere Schwierigkeiten als die Kasachen bereiten wird", unterstrich Trainer Ivo Vieira.



Das Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League wird am Donnerstagabend um 20.30 Uhr im Stade Josy Barthel angepfiffen. Die Haupttribüne ist ausverkauft. Die Kassen öffnen um 18.30 Uhr.