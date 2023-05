Hostert-Folschette gewinnt auch das zweite Finale gegen Howald und verteidigt seinen Titel in der Audi TT League. Das Spiel ist nur zu Beginn eng.

Tischtennis

Der Topfavorit stürmt zur Meisterschaft

Jan MORAWSKI Hostert-Folschette gewinnt auch das zweite Finale gegen Howald und verteidigt seinen Titel in der Audi TT League. Das Spiel ist nur zu Beginn eng.

Es war zwar nicht so deutlich wie in der ersten Begegnung, aber die Tischtennisspieler von Hostert-Folschette haben auch am Sonntag erneut die Muskeln spielen lassen. Durch einen 5:3-Sieg in Howald krönte sich die Mannschaft wie schon vor einem Jahr zur Meisterschaft.

Der Titelverteidiger, der erneut mit dem Belarussen Gleb Shamruk anstelle des Schweden Mats Sandell angetreten war, musste nur zu Beginn der Begegnung auf dem Holleschbierg zittern. Nach dem Zwischenstand von 2:2 zog der Favorit davon.

Kevin Kubica (l.) und Maël van Dessel spielen eine wichtige Rolle. Foto: Stéphane Guillaume

Entscheidend war, dass Howalds Spitzenspieler Tomas Koldas, der im Halbfinale gegen Berburg noch geglänzt hatte, gegen Hostert-Folschette kein Spiel gewann. Der Tscheche verlor sowohl gegen Routinier Zoltan Fejer-Konnerth als auch gegen Shamruk jeweils mit 1:3.

Wie sich ein Dorfverein die große Bühne leisten kann Das kleine Hostert-Folschette spielt im Finale der Europe Trophy in Piräus gegen internationale Gegner. Finanziell steckt dahinter sehr viel Planung.

Mit dem besten Kader der Liga an den Start gegangen, holten sich Fejer-Konnerth, Sandell, Shamruk sowie die beiden Luxemburger Maël van Dessel und Kevin Kubica verdient die Meisterschaft in der Audi TT League. Jetzt dürfen sie sich feiern lassen.

