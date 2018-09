"Der Test war nicht leicht"

Ausnahmeläufer Yonas Kinde hat in privater und sportlicher Hinsicht einen klaren Plan. Neben dem Training lernt der Mann aus Äthiopien die luxemburgische Sprache.

Interview: Pierre Gricius

Vor zwei Jahren ging der Name von Yonas Kinde um die Welt, als der Äthiopier bei den Olympischen Spielen in Rio innerhalb des internationalen Flüchtlingsteams den Marathon lief. Zwei Jahre danach spricht der 38-Jährige über Verletzungspech, Pläne, die Idee der Familienzusammenführung sowie über die aktuelle politische Situation in seiner Heimat.

Yonas Kinde, Sie sollten am 16 ...