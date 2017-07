(jot) - Progrès Niederkorn hat mit dem Weiterkommen in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League gegen die Glasgow Rangers die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Der armenische Stürmer Aleksandre Karapetian stand dem deutschen Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" nun Rede und Antwort.

Das Weiterkommen konnte er sich in einer ersten Phase nicht richtig erklären. "Wir waren auch perplex und haben uns am Ende gefragt: Was ist hier gerade passiert?"

Karapetian spricht von einem Schlüsselmoment nach 30 Minuten im Hinspiel. "51000 schottische Fans waren da und 40 von uns. In der ersten halben Stunde hatten wir zu viel Respekt. Aber dann habe ich die Gesichter meiner Kollegen gesehen und gewusst: Hier geht was."

"Ich habe vier Firmen"



Der 29-Jährige machte auch keinen Hehl daraus, dass er seinen Lebensunterhalt nicht nur mit dem Fußballspielen verdient. "Ich habe vier Firmen, unter anderem ein Start-up in Dubai und eine Shisha-Lounge hier in Luxemburg (Esch, Anm. der Red.). Ein Mal pro Woche setze ich mich dann zu den Kunden und ziehe ein bisschen mit an der Shisha. Das macht man ja so."

Karapetian sieht einige Parallelen zwischen sich um dem Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Conor McGregor. "Ich habe einen ähnlichen Bart und eine ähnliche Frisur. Und auf dem Platz bin ich ein Krieger."



"Conor McKarapetian", wie er von den schottischen Medien getauft wurde, will auch am Donnerstag wieder seinen Kampfgeist unter Beweis stellen und den Weg ins Tor finden. Niederkorn muss ab 20 Uhr Luxemburger Zeit bei AEL Limassol einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen.