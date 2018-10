Nach den Cyclocrossrennen in Brouch und in Mersch lohnt es sich, eine erste Bilanz zu ziehen und einen Ausblick in die Zukunft werfen.

Sport 1

"Der Skoda-Cross-Cup hat sich bewährt"

Nach den Cyclocrossrennen in Brouch und in Mersch lohnt es sich, eine erste Bilanz zu ziehen und einen Ausblick in die Zukunft werfen.

Nach den ersten beiden Cyclocrossrennen der Saison in Brouch und in Mersch lohnt es sich, eine erste Bilanz zu ziehen und einen Ausblick in die Zukunft werfen. Wer hat den bislang besten Eindruck gemacht? Wie heißen die Favoriten? Wie geht in den kommenden Wochen weiter? Welche Zukunft haben die Rennen in Luxemburg? Die Redakteure Joe Geimer und Daniel Wampach analysieren die aktuelle Situation.