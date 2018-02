Die Skoda Tour de Luxembourg 2018 nimmt Formen an. Es bleiben noch Details zu klären. Klar ist allerdings bereits, dass sich der Prolog in der Hauptstadt verändern wird.

Sport 3 Min.

Der Prolog wird verlängert

Joe Geimer Bei der Skoda Tour de Luxembourg 2018 wird es keine Revolution geben. Der Prolog wird allerdings verlängert.

Die Streckenführung der 78. Landesrundfahrt steht zwar noch nicht im letzten Detail, doch drei Monate, bevor der erste Radprofi beim traditionellen Prolog (30. Mai) in der Hauptstadt von der Startrampe rollt, sind die wichtigsten Punkte geklärt. Das Team der AOTdL (Association des Organisateurs du Tour de Luxembourg) setzt auf Altbewährtes. 2018 sind die gleichen Etappenorte an der Reihe, die auch bereits 2014 und 2016 Bestandteil des Rennens waren: Luxemburg-Stadt, Hesperingen, Rosport, Schifflingen, Eschweiler, Differdingen und Mersch.

Am bekannten Konzept des Prologs am Mittwochabend in der Hauptstadt, ändert sich nichts. Zwar gibt es Überlegungen das kurze Zeitfahren auch wegen der vielen Baustellen und des immer größeren werdenden Problems mit dem Verkehr, abzuschaffen. In diesem Jahr wird dies aber noch nicht der Fall sein. Der Parcours wird dennoch ein anderer sein. An Start (Boulevard Roosevelt) und Ziel (Rue Notre-Dame) ändert sich nichts, allerdings wird die Strecke länger sein. Die Überlegungen gehen dahin, durch das Petruss-Tal zu fahren. Die letzten technischen Details sind noch nicht geklärt, es stehen noch Treffen mit den Verantwortlichen der Hauptstadt an. Eines steht fest: die Strecke wird länger sein als der knapp 3 km lange Parcours der Vergangenheit.



Mini-Bergankunft in Schifflingen



Am Donnerstag geht es vom Knuedler nach Hesperingen. Am Freitag führt das Teilstück von Rosport nach Schifflingen. Zum dritten Mal endet der Abschnitt dort mit einer Art Mini-Bergankunft. Die Rede ist von der steilen Montée du Cimetière, die hinauf zum Stade Jean Jacoby führt. Am Samstag, auf der Königsetappe, muss das Peloton zwischen Eschweiler und Differdingen zahlreiche knackige Anstiege bewältigen. Der finale Rundkurs in Differdingen mit dem Col de l'Europe, ist stets spektakulär. Die Entscheidung um den Gesamtsieg wird aber wohl erneut erst am Schlusstag erfolgen. Von Mersch geht es traditionell nach Luxemburg-Stadt, der Schlussstrich befindet sich oberhalb des Pabeierbierg.

Auf dem Gelben Trikot wird zum zweiten Mal das Logo der Nation-Branding-Kampagne „Let's make it happen“ stehen. Die Frage ist nur, wer dieses nach fünf Tagen als Nachfolger von Greg van Avermaet (B/BMC) überstreifen darf. Die Organisatoren haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ein interessantes Peloton zusammenzustellen, wohl wissend, dass es für kleinere Rundfahrten immer schwieriger wird, die großen Fische an Land zu ziehen. Die Radteams fahren nicht mehr gleichzeitig drei Rennprogramme. Die Zahl der Profis pro Mannschaft hat sich zudem weiter verringert, also schauen die Teams ganz genau, bei welchen Rennen es für sie Sinn macht, dabei zu sein. Als Beispiel: zeitgleich zur Luxemburg-Rundfahrt finden unter anderem auch das Critérium du Dauphiné, die Hammer Series in Limburg, der GP Lugano und die Boucles de la Mayenne statt.

Starke ProKontinentalteams dabei



Kein Wunder also, dass es so aussieht, als würde kein WorldTour-Team in der Startliste stehen. Zwar laufen noch Verhandlungen mit Quick-Step Floors und Bahrain-Merida, allerdings warten Andy und Schleck und Co. noch auf eine Zusage. Das Gros des Starterfelds wird sich aus ProKontinentalteams zusammensetzen. Cofidis, Wanty-Groupe Gobert und Direct Energie gehören zu den bekanntesten teilnehmenden Namen, doch auch Delko Marseille, Euskadi, Gazprom, Roompot, CCC, Sport Vlaanderen, Veranda's Willems und Veranclassic können interessante Fahrer in ihren Aufgeboten aufweisen.



Alex Kirsch (Veranclassic) wird das Aushängeschild aus Luxemburger Sicht sein. Vermutlich wird er als einziger einheimischer Radprofi an der SkodaTour teilnehmen. Hinzu kommen die beiden Luxemburger Kontinentalteams Leopard und Differdingen. Zudem haben die Organisatoren die Zusage seitens des Weltverbands UCI bekommen, eine Nationalmannschaft anmelden zu dürfen.