Yonas Kinde und Jenny Gloden sind am Sonntagmorgen beim ersten Straßenlauf der Saison die Schnellsten.

Der Postlaf zieht die Massen an

Joe GEIMER Yonas Kinde und Jenny Gloden sind am Sonntagmorgen beim ersten Straßenlauf der Saison die Schnellsten.

Etwas mehr als 2.000 Läufer und Läuferinnen beim Hauptlauf über zehn Kilometer. Das kann sich wahrlich sehen lassen. Nach drei Jahren Corona-Zwangspause läutete der Postlaf mit seiner 25. Ausgabe am Sonntagmorgen die nationale Saison der Straßenläufe ein.

Die Veranstaltung wurde zu einem vollen Erfolg. Die ambitionierten Sportler und Sportlerinnen ließen sich auch nicht von dem recht anspruchsvollen Parcours durch Cessingen und mit Start und Ziel in Cloche d'Or abschrecken. Angefeuert wurden sie vom zahlreichen Musikgruppen am Streckenrand.

Zwar steht bei solchen Straßenläufen oftmals der soziale Aspekt, das Zusammenkommen und das dadurch entstehende Gemeinschaftsgefühl im Vordergrund, aber natürlich geht es auch um Platzierungen und schnelle Zeiten.

Celtic-Athlet Yonas Kinde und Jenny Gloden (Fola) kommen aus dem Jubeln gar nicht mehr heraus. Eine Woche nachdem sie sich bei den Meisterschaften im Cross-Country die nationalen Titel sicherten, waren sie auch am Sonntag die Schnellsten. Kinde lief als Erster nach 32'13'' ins Ziel und blieb somit um rund zweieinhalb Minuten über dem Streckenrekord. Er gewann bei den Männern vor dem Belgier Charles van Hees (32'35'') und Yannick Lieners (CAB/32'43''). Mit Christophe Kass (Fola/Fünfter in 32'54'') und David Lentz (Celtic/Zehnter in 34'34'') landeten zwei weitere Luxemburger in den Top Ten.

Als insgesamt 20. lief Gloden (36'12'') ins Ziel. Sie war um mehr als eine Minute schneller als die Ungarin Zsanett Moczo (Celtic/37'39''). Drittschnellste Frau war Sandra Lieners (CAB/38'25'').

Für Luxemburgs Läufer und Läuferinnen geht es schon am nächsten Wochenende mit der Tour de Dudelange und den Meisterschaften über zehn Kilometer weiter, ehe am 26. März der Nordstadsemi im vollen FLA-Kalender steht.

