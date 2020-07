Der neue Rugby-Chef in Luxemburg

Jean-François Boulot ist neuer Präsident des Rugby-Verbandes. Der 55-Jährige will vor allem Kontinuität bewahren.

Fast hätte Jean-François Boulot die Eröffnung des Stade de Luxembourg verpasst. Die Einladung war an den austretenden Vorstand des nationalen Rugby-Verbandes geschickt worden. Doch Boulot, neuer Präsident, schaffte es dennoch mit dem Generalsekretär und dem Finanzvorstand in Kockelscheuer anwesend zu sein. „Wir haben uns aber diskret zurückgehalten“, so der 55-jährige Franzose.

Jean-François Boulot, Sie sind erst seit kurzem Präsident des Rugby-Verbandes und haben bereits ein neues Stadion zur Verfügung ...