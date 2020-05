Der neue Hoffnungsträger von Jeunesse

Jeunesse-Trainer Marcus Weiss wird in der neuen Saison der jüngste Coach in der BGL Ligue sein. Der 33-Jährige weist dennoch bereits viel Erfahrung auf.

Mit 33 Jahren bereits Trainer von Jeunesse Esch: Marcus Weiss hat dies geschafft. Doch der Deutsche bildet sich nichts darauf ein. Er will das Vertrauen der Verantwortlichen des Rekordmeisters rechtfertigen. In diesen Tagen führt er unzählige Telefonate, um die neue Saison so gut wie möglich vorzubereiten.

Erfahrung als Trainer hat Weiss bereits genügend gesammelt ...