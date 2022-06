Die Fußballnationalmannschaft gewinnt gegen die Kapverden mit 2:1.

Testspiel

Der nächste Sieg für Luxemburgs Frauen

Andrea WIMMER Die Fußballnationalmannschaft gewinnt gegen die Kapverden mit 2:1.

Luxemburgs Fußballfrauen haben ihre starke Serie fortgesetzt. Die Nationalmannschaft gewann das Testländerspiel gegen die Kapverden am Sonntag in Bettemburg mit 2:1. Es war der fünfte Sieg hintereinander. Damit hat die FLF-Auswahl im Kalenderjahr 2022 bislang alle ihre offiziellen Länderspiele gewonnen.

Mit der Partie gegen die Mannschaft aus dem Inselstaat wollte Luxemburgs Nationaltrainer Dan Santos sein Team auf das WM-Qualifikationsspiel am Freitag in Lettland vorbereiten. Kapitänin Laura Miller fehlte studienbedingt. Marisa Soares lief vor 880 Zuschauern als Spielführerin auf. Schon kurz nach dem Anpfiff wurde das FLF-Team kalt erwischt. Eveline Varela (6.') schoss die Kapverden aus der Distanz in Führung. Zwei Minuten später glich Kimberley dos Santos (8.') aus. Durch den Treffer von Caroline Jorge (15.') ging Luxemburg mit 2:1 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel machte das Team der Kapverden offensiv gehörig Druck. FLF-Torhüterin Lucie Schlimé (74.') und Isabel Albert (78.') vereitelten Chancen von Romina do Rosario. Ein Torschuss von Ivania Moreira (81.') ging an den Pfosten des Luxemburger Gehäuses. Treffer gab es keine mehr.

Luxemburgs Frauen hatten in diesem Jahr bereits die zwei Testspiele gegen Tahiti (5:0, 11:0) sowie die Heim-Qualifikationspartien gegen Lettland (3:2) und Nordmazedonien (2:1) gewonnen. In den nächsten Tagen tritt die FLF-Auswahl außer im Rückspiel gegen Lettland noch zu einem Duell gegen Belgien (26. Juni) an.

