Der Mythos Gelbes Trikot

Bei der 106. Tour de France feiert das Gelbe Trikot des Gesamtführenden seinen 100. Geburtstag. Die ehemaligen Radprofis Andy und Fränk Schleck beschreiben, wie man sich im Maillot Jaune fühlt.

Das Gelbe Trikot ist ein Symbol für Triumph und Stärke – und das wohl faszinierendste und begehrteste Objekt bei der Tour de France. In diesem Jahr steht es ganz besonders im Fokus, denn: Vor genau 100 Jahren wurde das Maillot Jaune, das Leadertrikot, geboren. Am 19. Juli, beim Einzelzeitfahren in Pau, wird die wohl größte Legende der Tour de France Geburtstag feiern.

Doch wie entstand eigentlich das Gelbe Trikot? 1919, bei der ersten Tour de France nach dem Weltkrieg, hatte Tour-Gründer Henri Desgrange einen Wunsch: „In Zukunft soll der Rennfahrer, der auf dem ersten Platz in der Gesamtwertung steht, ein spezielles Trikot tragen ...