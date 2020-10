Der Motivator kämpft um einen Stammplatz

Trotz des Dämpfers gegen Liechtenstein ist Fußball-Nationalspieler Aldin Skenderovic heiß auf die Nations League. Für seine Karriere hat er ebenfalls einen Plan.

Obwohl Aldin Skenderovic nicht im Ausland spielt, kommt er in der Fußball-Nationalmannschaft unter Trainer Luc Holtz regelmäßig zum Einsatz. Bei der Niederlage im Testspiel gegen Liechtenstein zog der 23-Jährige im defensiven Mittelfeld die Fäden. Skenderovic weiß: Wenn er in der FLF-Auswahl auch in den wichtigen Spielen einen Stammplatz haben will, muss er Luxemburg wieder verlassen.

Aldin Skenderovic, das Training mit der Nationalmannschaft hat am Donnerstag etwas länger gedauert ...