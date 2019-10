Der mit den Stars trainiert

Der Luxemburger Davis-Cup-Spieler Robi Tholl ist beim Tennisturnier in Kockelscheuer als Trainingspartner im Einsatz. "Ich falle abends müde ins Bett."

Der Luxemburger Davis-Cup-Spieler Robi Tholl ist beim Tennisturnier in Kockelscheuer als Trainingspartner im Einsatz. "Ich falle abends müde ins Bett."

Die Topspielerinnen achten bei den BGL BNP Paribas Luxembourg Open in Kockelscheuer darauf, im Rhythmus zu bleiben. Dem Luxemburger Davis-Cup-Spieler Robi Tholl kommt dabei eine Schlüsselrolle zu.

Als noch ein Trainingspartner in Kockelscheuer gesucht wurde, hat er sich bereit erklärt, diese Aufgabe zu übernehmen. "Der Kontakt kam über Claudine Schaul, die Sportdirektorin bei meinem Verein TC Arquebusiers ist, zustande", betont der 23-Jährige.

Locker drauf

Auf was kommt es als Trainingspartner an? "Wichtig ist vor allem, das zu tun, was einem gesagt wird ...