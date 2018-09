Käerjeng und Düdelingen bleiben nach dem zweiten Spieltag ungeschlagen an der Spitze. Diekirch feierte einen wichtigen Sieg gegen Petingen.

Der Meister unterstreicht seine Ambitionen

(ms) - Die Crauthemer Sporthalle bleibt für den HB Käerjeng ein gutes Pflaster. Vier Monate nach dem Titelgewinn setzte sich Käerjeng auch am zweiten Spieltag mit 37:29 in Berchem durch. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte, zogen die Gäste nach dem Seitenwechsel die Zügel an und setzten sich kontinuierlich ab. Berchem kam im Angriff nur noch unregelmäßig erfolgreich zum Abschluss und spielte den Käerjenger so in die Karten.



Der Meister schloss zahlreiche Tempogegenstöße erfolgreich ab und ließ sich am Ende den Sieg trotz achtfacher Unterzahl (Berchem hatte nur eine Zeitstrafe) nicht nehmen.In Differdingen mussten die Red Boys einen weiteren Rückschlag in Kauf nehmen.



Gegen den HB Düdelingen unterlagen die Gastgeber in einer engen und über weite Strecken ausgeglichenen Partie knapp mit 27:28. So bleibt der HBD neben Käerjeng als einziges Team nach zwei Runden ohne Punktverlust, während die Red Boys weiterhin auf den ersten Sieg warten.In Diekirch durfte dagegen gefeiert werden. Der Chev setzte sich gegen Petingen mit 34:25 durch und hat damit wichtige Punkte im Kampf um Rang sechs eingefahren.