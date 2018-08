Die Diskussion über eine mögliche Profiliga im Luxemburger Fußball taucht regelmäßig wieder auf. Befürworter wie Gegner haben stichhaltige Argumente.

Der Luxemburger Profi

Ist Luxemburg reif für professionellen Fußball? Diese Frage beschäftigt auch aktuell wieder Befürworter und Gegner einer solchen Alternative. Die Fürsprecher argumentieren mit den rezent guten Resultaten der Luxemburger Mannschaften in den europäischen Vereinswettbewerben und der sich stetig verringernden Kluft zu ausländischen Proficlubs. Ihre Gegenspieler, mit Paul Philipp, dem Präsidenten des Luxemburger Verbandes FLF an der Spitze, verweisen auf die Unmöglichkeit für das Gros der Vereine aus der ersten Liga, einen solchen Sprung, der mit einer gewaltigen finanziellen Belastung einhergehen würde, zu bewältigen.



Beide Seiten haben Recht in ihren Ausführungen. Und doch streifen sie die Luxemburger Realität nur am Rande. Entscheidender noch, die Definition von Professionalisierung scheint nicht in beiden Lagern die gleiche zu sein.



Es steht außer Frage, dass sich der Luxemburger Fußball immer weiter an professionelle Maßstäbe nähert. Dies bestätigen alleine die bereits erwähnten Resultate. Solche Fortschritte sind allerdings beim Gros der Vereine lediglich im technisch-sportlichen Bereich erkennbar. Verwaltung und Logistik werden teils weiter so geführt, wie dies bereits zu Großvaters Zeiten der Fall war. Es ist die Regel, dass Sponsorengelder primär der ersten Mannschaft zugute kommen und nicht etwa einer Stärkung des Back Office. Das ist zwar keine Luxemburger Eigenart, mittelfristig aber bedenklich. Nicht umsonst hat der Düdelinger Präsident Romain Schumacher nach der Qualifikation seiner Mannschaft für die Play-off-Runde in der Europa League darauf hingewiesen, dass man im organisatorischen Bereich längst an der Leistungsgrenze angekommen sei.



Fakt ist auch, dass bei den verschiedenen Luxemburger Clubs in der ersten Liga über 60 Spieler unter Vertrag stehen, die ausschließlich von dem leben, was ihnen der Verein bezahlt. Das macht mindestens ein Fünftel aller Spieler aus, die in der BGL Ligue zum Einsatz kommen. Es fällt unter diesem Gesichtspunkt schwer, weiterhin von einem reinen Amateurwettbewerb zu sprechen. Hinzu kommt, dass die Entschädigungen, die jene Spieler erhalten, die zusätzlich einen „normalen“ Beruf ausüben, so hoch ausfallen, dass der Weltverband FIFA die Luxemburger Vereine als Proficlubs betrachtet. Trotz aller Proteste der FLF.



Doch reichen rund 20 Prozent aus, um von einer Profimeisterschaft zu sprechen? Die Meinungen, was eine solche Meisterschaft ausmacht, gehen auseinander. Fakt ist, dass das Gros der 14 Vereine, die im Luxemburger Oberhaus vertreten sind, von den finanziellen Möglichkeiten, die die „großen“ Clubs haben, nur träumen können. Eine Liga, die integral unter professionellen Bedingungen funktioniert wie in den höchsten ausländischen Klassen im Ausland, ist nicht denkbar.



Das Luxemburger Modell ähnelt eher jenem in den den deutschen Regional-, teils Oberligen, also den 4. oder 5. Klassen. Hier treffen ebenfalls Mannschaften, die sich ausschließlich aus Berufsspieler zusammensetzen auf Teams, in denen das Gros einem geregelten Beruf nachgeht. Das funktioniert ganz ohne – überflüssige – Diskussionen. Offiziell ist selbst die deutsche Regionalliga noch eine Amateurliga. In der aber – ähnlich wie in Luxemburg – auch Profis spielen. Daran stört sich niemand. Schlussendlich ist auch „Profi“ nicht mehr als ein Wort, eine Hülse; entscheidend ist aber der Inhalt.