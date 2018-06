Die letzte Etappe der SkodaTour hat es noch einmal in sich: Der Gesamtsieger steht erst ganz am Ende fest, wenn der Pabeierbierg bewältigt wurde.

Der letzte Tanz

Joe GEIMER Die letzte Etappe der SkodaTour hat es noch einmal in sich: Der Gesamtsieger steht erst ganz am Ende fest, wenn der Pabeierbierg bewältigt wurde.

Die Entscheidung um den Gesamtsieg wird wohl erneut auf den 176 km am Schlusstag fallen. Von Mersch geht es traditionell nach Luxemburg-Stadt. Der Schlussstrich befindet sich oberhalb des Pabeierbierg, den die Fahrer vier Mal hinauf müssen. Gegen 16 Uhr wird am Sonntag feststehen, wer in die Fußstapfen von Greg van Avermaet tritt.

Die Anfangsphase des Abschnitts wird wohl wieder sehr rasant sein. Einige Mannschaften möchten sich am Schlusstag noch einmal an der Spitze zeigen, andere wollen mit einem Parforceritt in der Gesamtwertung unbedingt noch einmal ganz nach vorne.



Analyse von Andy Schleck: "Ich war als Fahrer nie gut im Pabeierbierg. Man muss von Beginn an richtig Gas geben, darf den Sprint aber auch nicht zu früh anziehen. Es könnte ein schneller Start in die Etappe werden, weil viele Fahrer noch ein Mal in die Ausreißergruppe wollen. Aber nicht jeder wird vom Peloton dort vorne akzeptiert."

Die Mannschaft des Führenden muss aufmerksam sein, damit die Fluchtgruppe zum einen keinen zu großen Vorsprung bekommt und zum anderen kein gefährlicher Fahrer einen Angriff wagt. Vor der ersten Schwierigkeit des Tages nach 46 km sollte die Ausreißergruppe stehen. Aus Schlindermanderscheid heraus geht es während 3,4 km à 6,56 Prozent empor. Auch in Munshausen (4,1 km à 4,24 Prozent) und Beaufort (2,9 km à 6,72 Prozent) werden Punkte für die Bergpreiswertung vergeben.

Das Peloton fährt in Fischbach an der Residenz von Grand-Duc Jean vorbei und bewegt sich in Richtung Hauptstadt. Am Pabeierbierg wird es ernst: Die 825 m lange und neun Prozent steile Steigung wird zum ersten Mal 11,4 km vor dem Ziel passiert. Dann geht es noch drei Mal dort hinauf. Es wird der Fahrer mit den meisten Reserven gewinnen. Auf den letzten Metern darf er sich aber nicht zu früh aus dem Fenster lehnen.

Der Liveticker von der vierten Etappe beginnt um 11.40 Uhr.