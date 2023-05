Der Ferrari-Pilot nimmt an diesem Wochenende einen weiteren Anlauf, um sein Heimrennen endlich zu gewinnen.

Der Kampf von Charles Leclerc gegen den Monaco-Fluch

Jean-Marie RESCH Der Ferrari-Pilot nimmt an diesem Wochenende einen weiteren Anlauf, um sein Heimrennen endlich zu gewinnen.

Neben dem ersten Grand-Prix-Sieg überhaupt und dem ersten WM-Titel zählt auch ein Erfolg vor heimischer Kulisse in der Karriere eines Formel-1-Piloten zu den Höhepunkten. Max Verstappen verwandelte Zandvoort in den vergangenen Jahren in ein oranges Farbenmeer. Spektakulär war auch Lewis Hamiltons Crowdsurfing in Silverstone. An diesem Wochenende bietet sich Charles Leclerc die Gelegenheit, bei seinem Heimrennen in Monaco (Start am Sonntag um 15 Uhr) ebenfalls einen solch emotionalen Moment zu erleben.

Ich denke nicht, dass es am Wagen liegt, aber da ist etwas, um das wir uns kümmern müssen. Charles Leclerc

Angesichts der Dominanz von Red Bull und Aston Martin stehen die Chancen für den Ferrari-Piloten aber nicht gerade gut. Verstappen und Sergio Perez dominieren bislang. Abgesehen von einer Ausnahme komplettierte Fernando Alonso (Aston Martin) stets das Podium. Die beiden derzeit erfolgreichsten Teams sind ausgerechnet jene, die im Vorjahr die Budgetobergrenze missachteten. Die Konkurrenz versucht jetzt verzweifelt, den Rückstand durch Weiterentwicklungen zu reduzieren.

Charles Leclerc scheiterte auch im vergangenen Jahr am Vorhaben, bei seinem Heimrennen zu triumphieren. Foto: dpa

Am vergangenen Wochenende sollten bei fast allen Teams neue Teile zum Einsatz kommen. Aufgrund der verheerenden Naturkatastrophe musste das Rennen in Imola jedoch abgesagt werden. Da der enge Stadtkurs in Monte-Carlo völlig atypisch ist, werden die Änderungen erst beim übernächsten Rennen zu sehen sein. Dieser Umstand bringt Ferrari und Leclerc in eine prekäre Situation.

Zu schnell für das Auto

Beim Grand Prix in Miami hatten neue Teile ihre Wirkung verfehlt. „Irgendetwas funktioniert nicht. Ich denke nicht, dass es am Wagen liegt, aber da ist etwas, um das wir uns kümmern müssen. Das ist nicht normal“, meinte Leclerc nach seinem enttäuschenden siebten Rang. Sein Blick, genauso leer wie der seines Teamkollegen Carlos Sainz, sprach Bände.

Dass Potenzial im Ferrari steckt, bewies der 25-jährige Leclerc in den Qualifyings in Baku und Miami, als er sich die Pole-Position sicherte. Dennoch ist auch der Monegasse nicht ganz unschuldig an den bisherigen Problemen. Laut mehreren Experten fährt Leclerc den Wagen über seinem eigentlichen Potenzial, sozusagen schneller als er sollte.

In der Tat landete Leclerc in Miami im Training und im Qualifying zweimal an der gleichen Stelle in der Streckenbegrenzung, vermutlich aufgrund eines zu extrem eingestellten Autos. „Wir müssen auf jeden Fall einen Schritt machen. Wir sind viel zu inkonstant und müssen verstehen, warum das der Fall ist“, gibt der neue Ferrari-Teamchef Cédric Vasseur zu bedenken.

Für seinen Schützling kann es am Wochenende nur besser laufen als bei den vorigen Rennen im Fürstentum. 2022 wurde Leclerc Opfer des Reifen- und Strategiedebakels der Scuderia. Fast schon orientierungslos kamen die Fahrer zum Reifenwechsel und trafen auf eine unvorbereitete Boxencrew. Der Sieg wurde damit regelrecht verschenkt.

2021 sorgte ein Unfall im Qualifying dafür, dass Charles Leclerc gar nicht erst an den Start gehen konnte. Foto: Getty Images

2021 landete Leclerc im Qualifying heftig in einer Mauer. Aufgrund der Parc-Fermé-Regel und der eingeschränkten Reparatur-Möglichkeiten offenbarten sich die wirklichen Schäden erst auf der Fahrt in die Startaufstellung und zwangen ihn noch vor dem eigentlichen Start zur Aufgabe.

Überholen ist auf dem 3,33 km langen Kurs fast unmöglich. Umso wichtiger ist der Startplatz. Da der Ferrari dem Red Bull über eine Runde mindestens ebenbürtig ist, scheint die Pole-Position realistisch. Leclerc muss mit dem Druck umgehen. Ob am Sonntag tatsächlich die monegassische Nationalhymne ertönen wird, liegt aber vermutlich nicht nur in seinen eigenen Händen.

