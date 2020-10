Der HBD kennt sein Problem

Beim HB Düdelingen ist ein Muster zu erkennen: Gegen die Topteams bricht die Mannschaft um Kapitän Franky Hippert immer wieder ein.

Für Düdelingen endet die Rückrunde in der Axa League am Samstagabend mit der Partie gegen Petingen. Ein doppelter Punktgewinn sollte in diesem Duell reine Formsache sein. So einfach und selbstverständlich war es in der Hinrunde jedoch nicht immer für den HBD. Ein gewisses Muster ist unverkennbar. Kapitän Franky Hippert blickt auf die bisherigen Spiele zurück.

Düdelingen – Esch 19:23: „Vor dieser Partie hat uns niemand eine Chance eingeräumt ...