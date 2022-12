Via Facebook teilt der Handballclub mit, dass Ricky Bentz aus persönlichen Gründen sein Traineramt niederlegt.

Handball

Der HBC Schifflingen muss sich einen neuen Trainer suchen

André KLEIN Via Facebook teilt der Handballclub mit, dass Ricky Bentz aus persönlichen Gründen sein Traineramt niederlegt.

Am Donnerstag gab der HBC Schifflingen bekannt, dass Ricky Bentz auf eigenen Wunsch hin nicht mehr länger Trainer der Herrenmannschaft des Vereins ist. Der Vertrag wurde daraufhin einvernehmlich aufgelöst.

Die neue Mission von Sacha André in Schifflingen In der vergangenen Saison war Sacha André noch als Teammanager in Mersch aktiv. Jetzt hilft er einem anderen Verein.

Der 46:24-Auswärtssieg der Schifflinger am Samstag bei Handball Beles in den Relegations-Play-Offs der Axa League war somit das letzte Spiel von Bentz auf der Trainerbank des HBC. Laut der Mitteilung auf Facebook soll Bentz neuer Jugendkoordinator in Mersch werden.

Wer im kommenden Jahr auf dem Trainerstuhl sitzen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von facebook angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.