Der HB Esch holt den Pokal

Der HB Esch hat sich im Finale der Loterie Nationale Coupe de Luxembourg mit 33:24 gegen den HB Düdelingen durchgesetzt.

(ms) - HB Esch heißt der Pokalsieger 2019 bei den Männern. Im Endspiel gab es gegen den HB Düdelingen einen diskussionslosen 33:24-Erfolg. Zum siebten Mal in der Vereinsgeschichte hat sich der HB Esch den Pokal gesichert.



In einer sehr einseitigen Partie setzte sich der Fusionsverein auch in dieser Höhe verdient mit 33:24 gegen einen phasenweise überforderten HB Düdelingen durch. Von Beginn an übernahm Esch das Kommando und ließ quasi von der ersten Sekunden an keine Zweifel an seinem Unterfangen aufkommen. Das Team von Trainer André Gulbicki war in allen Belangen überlegen, daran konnte auch das Mitwirken von Wirtz beim HBD ab der zehnten Minute nichts ändern.



Vorentscheidung nach 18 Minuten



Düdelingen besaß einfach nicht die spielerischen Mittel, um Lösungen gegen die Escher Deckung zu finden. Auch in der eigenen Abwehr fehlte der Zugriff. So war dieses Finale bereits nach 18 Minuten vorentschieden, dies beim Stand von 5:11 aus Sicht des HBD.

Nach dem Seitenwechsel blieb der Leader der Meisterschaft tonangebend und ließ weiterhin überhaupt keine Zweifel aufkommen. Auf zehn Tore baute der HB Esch seinen Vorsprung nach der Pause aus und überzeugte vor allem im Kollektiv. Bis auf Jelinic konnte sich jeder Spieler in die Torjägerliste eintragen. Dem HBD konnte man zu keinem Zeitpunkt seine kämpferischen Fähigkeiten absprechen, man verkürzte auch nochmals auf sechs Treffer, war am Ende aber chancenlos.