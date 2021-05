Am Samstag krönte sich der HB Esch zum neuen Meister. Am Sonntag teilten die Verantwortlichen mit, dass der neue Coach aus Saarlouis kommt.

Der HB Esch hat einen neuen Trainer

Seit etwa drei Wochen war bekannt, dass André Gulbicki den HB Esch am Saisonende verlassen wird. Am Sonntagabend teilten die Vereinsverantwortlichen des neuen Meisters mit, wer in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie steht: Danijel Grgic heißt der neue Mann.

Der 43-Jährige ist aktuell Trainer der U19 und U23 in Saarlouis, wo er selbst als Spieler aktiv war. Grgic war mit Zagreb in der Champions League aktiv und spielte auch in der deutschen Bundesliga.

Der Kroate unterschreibt einen Vertrag über ein Jahr mit einer Option auf Verlängerung. Esch hatte sich am Samstagabend vorzeitig den Meistertitel gesichert.

