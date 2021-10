Kimberley dos Santos will in der WM-Qualifikation auf sich aufmerksam machen. Am Freitag trifft sie mit der FLF-Auswahl auf Österreich.

Sport 4 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Fußball

Der große Traum von Nationalspielerin Kimberley dos Santos

Andrea WIMMER Kimberley dos Santos will in der WM-Qualifikation auf sich aufmerksam machen. Am Freitag trifft sie mit der FLF-Auswahl auf Österreich.