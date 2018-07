"Der größte Erfolg"

Mandy Minella hat den WTA-Turniersieg in Gstaad knapp verpasst. Im Video-Kommentar sprechen zwei LW-Redakteure über die Auswirkungen auf die Weltrangliste und die Zukunft des Luxemburger Frauentennis.

Eigentlich wollte Mandy Minella Ende 2018 in den Top 200 stehen. Mit der Finalteilnahme in Gstaad (CH) hat die 32-Jährige dieses Ziel längst erfüllt. Nach der Babypause ist Minella so gut in Form wie noch nie und der Sprung unter die Top 100 ist durchaus möglich.

"Das war unbestritten ihr größter Erfolg ...