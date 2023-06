Der luxemburgische Meister trifft in der Champions-League-Qualifikation auf ein Team aus der Slowakei. Auch die Qualifikation zur Conference League beginnt.

Fußball

Die Gegner von Düdelingen, Niederkorn und Hesperingen stehen fest

Yann DUARTE Der luxemburgische Meister trifft in der Champions-League-Qualifikation auf ein Team aus der Slowakei. Auch die Qualifikation zur Conference League beginnt.

Hesperingen trifft in der ersten Qualifikationsrunde der Champions League auf SK Slovan Bratislava. Dies ergab die Auslosung am Dienstag in Nyon. Am 11. oder 12. Juli muss die Mannschaft von Neu-Trainer Carlos Fangueiro zunächst auswärts gegen den slowakischen Meister antreten. Am 18. oder 19. Juli findet das Rückspiel statt.

Im Anschluss an die Auslosung zur Champions-League-Qualifikation wurden im Haus des europäischen Fußballs im schweizerischen Nyon zudem die Begegnungen der ersten Runde zur Qualifikation der Conference League gezogen. Dort trifft Niederkorn auf SC Gjilani aus Kosovo und Düdelingen auf Saint Patrick's Athletic FC aus Irland.

Avec Shoffner, Fangueiro et Resende, l’élite affiche complet Les 16 clubs de BGL Ligue ont leur entraîneur! Dudelange, Hesperange et Differdange ont mis fin au suspense ce lundi.

Die Hinspiele finden am 13. Juli, die Rückspiele am 20. Juli statt. Da beiden luxemburgischen Vertretern zunächst das Heimrecht zugelost wurde, wird es wohl noch zu Veränderungen kommen. Laut UEFA Reglement dürfen beide Mannschaften ihre Qualifikationsspiele nicht am selben Tag im Großherzogtum austragen.

Programm CHAMPIONS LEAGUE - QUALIFIKATION ERSTE RUNDE Am 11./12. Juli:

SK Slovan Bratislava - Hesperingen Am 18./19. Juli:

Hesperingen - SK Slovan Bratislava CONFERENCE LEAGUE - QUALIFIKATION ERSTE RUNDE Am 13. Juli:

Niederkorn - SC Gjilani

F91 - Saint Patrick's Athletic FC Am 20. Juli:

SC Gjilani - Niederkorn

Saint Patrick's Athletic FC - F91

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.