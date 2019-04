Jeff Saibene blickt erstmals auf seine Zeit in der 2. Bundesliga und seine Entlassung in Bielefeld zurück. "Der Fußball ist ein knallhartes Geschäft, in dem keine Rücksicht auf Emotionen genommen wird", betont er.

"Der Fußball ist ein knallhartes Geschäft"

Joe TURMES Jeff Saibene blickt erstmals auf seine Zeit in der 2. Bundesliga und seine Entlassung in Bielefeld zurück. "Der Fußball ist ein knallhartes Geschäft, in dem keine Rücksicht auf Emotionen genommen wird", betont er.

Um Jeff Saibene war es nach seiner Entlassung Ende des vergangenen Jahres beim deutschen Zweitligisten Bielefeld ruhig geworden. Nun blickt der 50-Jährige erstmals auf seine Zeit in der 2. Bundesliga zurück. Saibene ist mit sich selbst im Reinen. Er hätte sich mehr Rückendeckung der Verantwortlichen gewünscht. Was seine Zukunft angeht, will er nur bei einem neuen Verein einsteigen, wenn das Gesamtpaket stimmt. Jeff Saibene, wie geht es Ihnen? Mir geht es gut ...