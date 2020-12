Der FC Wiltz wird grün

Der Fußballverein aus Wiltz setzt ein ehrgeiziges Projekt in Sachen Nachhaltigkeit um. Präsident Michael Schenk erklärt die Hintergründe.

Der FC Wiltz will in Zukunft nicht nur auf dem Platz, sondern auch in puncto Nachhaltigkeit überzeugen. Deshalb wurde das Projekt „FC Wiltz 4 nature“ lanciert. Es wurden mehrere konkrete Ideen ausgearbeitet.

So steht man unmittelbar vor einem Vertragsabschluss mit einem Ausrüster, der nachhaltige Teamkleidung mit Bambusfasern und recyceltem Polyester produziert ...