Der FC Wiltz meldet sich direkt mit einem Derbysieg zurück

Aufsteiger Wiltz feierte eine gelungene Rückkehr in die BGL Ligue. Trainer Dan Huet tritt jedoch auf die Euphoriebremse.

1.562 Tage nachdem im Stade Am Pëtz in Weidingen letztmals BGL-Ligue-Fußball geboten wurde, feierte der FC Wiltz 71 am Samstagabend seine Rückkehr ins nationale Oberhaus. Der Gegner damals wie vorgestern: Derbyrivale Etzella. „Es ist angerichtet. Bessere Rahmenbedingungen zur BGL-Ligue-Rückkehr hätten wir uns nicht wünschen können“, so Trainer Dan Huet im Vorfeld.



Den Vorschlusslorbeeren seiner Trainerkollegen – nicht wenige sehen Wiltz als Kandidaten fürs obere Tabellendrittel – konnten die Wiltzer gegen Etzella anfangs jedoch nicht gerecht werden ...