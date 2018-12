Der FC Swift vor dem Becca-Einstieg

Flavio Becca will groß bei Hesperingen einsteigen. Präsident Fernand Laroche und Trainer Dan Theis wollen zu einem guten Beginn des Projekts beitragen. Bürgermeister Marc Lies begrüßt das Engagement, setzt aber auch Grenzen.

Flavio Becca will groß bei Hesperingen einsteigen. Präsident Fernand Laroche und Trainer Dan Theis wollen zu einem guten Beginn des Projekts beitragen. Bürgermeister Marc Lies begrüßt das Engagement, setzt aber auch Grenzen.

Unternehmer Flavio Becca will F91 in zwei Jahren den Rücken kehren und Swift Hesperingen aus der Ehrenpromotion nach oben bringen. Was sagen die Hesperinger Verantwortlichen zu seinem Engagement? Präsident Fernand Laroche, Trainer Dan Theis und Bürgermeister Marc Lies äußern sich.

Fernand Laroche, der vorsichtige Präsident



Der Hesperinger Präsident Laroche will noch nicht ins Detail gehen, was das Engagement von Becca angeht ...