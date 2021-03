Der FC Progrès will auch in Zukunft in der BGL Ligue oben mitspielen, doch ein finanzielles Harakiri wird es nicht geben.

Der FC Progrès und die finanziellen Grenzen

Joe TURMES Der FC Progrès will auch in Zukunft in der BGL Ligue oben mitspielen, doch ein finanzielles Harakiri wird es nicht geben.

Der FC Progrès erlebte einen äußerst komplizierten Saisonstart und holte aus den ersten sieben Spielen in der BGL Ligue nur sieben Punkte. Seit der Trennung von Trainer Roland Vrabec Ende November läuft es wieder besser. Ein Europapokalplatz ist in Reichweite, auch wenn Niederkorn mit großem Verletzungspech zu kämpfen hat. „Es ist unglaublich, welche Anzahl an Spielern bei uns ausfällt ...