Der FC Progrès hat im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde mit 1:2 beim russischen Vertreter FC Ufa verloren. Olivier Thill hielt die Hoffnungen aufs Weiterkommen mit seinem Treffer aufrecht.

Der FC Progrès hält den Schaden in Grenzen

Joe TURMES

Der FC Progrès Niederkorn kann vor dem Rückspiel in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League weiter vom Weiterkommen träumen. Das Hinspiel beim russischen Vertreter FC Ufa wurde mit 1:2 verloren. Den wichtigen Auswärtstreffer erzielte Olivier Thill in der 80.'.

Ufa hatte zuvor mit 2:0 in Führung gelegen. Igboun (38.') und Oblyakov (63.') trafen. Vor allem in der ersten Halbzeit war die Lokalmannschaft überlegen, vergab jedoch zu viele hochkarätige Gelegenheiten. In den zweiten 45 Minuten steigerte sich der FC Progrès dann und wurde nach einer Flanke von Olivier Thill, die länger und länger wurde, belohnt.



Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag von 19 Uhr an im Oberkorner Stadion statt.