Der FC Metz stürmt ins Achtelfinale

Starke Leistung von Laurent Jans und Co.: Der FC Metz hat Monaco in der Coupe de France ausgeschaltet. Am Donnerstagabend kennt er seinen Gegner im Achtelfinale.

(jan/jot) - Der FC Metz hat im 1/16-Finale der Coupe de France für eine Überraschung gesorgt. Der Spitzenreiter der Ligue 2, bei dem Nationalspieler Laurent Jans als Rechtsverteidiger durchspielte, siegte mit 3:1 bei AS Monaco und warf den Erstligisten aus dem Wettbewerb.



Hein (32.'), Gapka (64.') und Niane (74.') trafen für die Lothringer. Falcao (40.') gelang der zwischenzeitliche Ausgleich für die Monegassen, die in der Ligue 1 den zweitletzten Rang belegen.



Am Donnerstagabend wird das Achtelfinale ausgelost. Dieses findet am 5. oder 6. Februar statt.