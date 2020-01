"Der FC Metz muss alles daran setzen, um in der ersten Liga zu bleiben"

Wer den Namen Nico Braun hört, verbindet diesen sofort mit drei Clubs: Schalke 04, FC Metz und Union Luxemburg. Aufgrund von Kniebeschwerden treibt der ehemalige Fußballprofi heute weniger Sport.

Interview: Kevin Zender



Nico Braun machte sich in den 1970er-Jahren im Profifußball einen Namen. Zunächst in der Bundesliga bei Schalke 04 und später beim FC Metz, bei dem er mit 96 Treffern in der ersten Liga nach wie vor der erfolgreichste Torschütze aller Zeiten ist. Der 69-Jährige blickt auf seine Karriere zurück und freut sich über die aktuelle Entwicklung der Nationalmannschaft.

Nico Braun, sind Sie heute noch sportlich aktiv?



Ich treibe nicht mehr so viel Sport wie noch vor einigen Jahren ...