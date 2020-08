Der FC Bayern trifft auf den FC Barcelona

Der FC Bayern und der FC Barcelona komplettieren das Viertelfinale in der Fußball-Champions-League. Beide Teams werden sich am Freitag gegenüberstehen.

(sid) - Bayern München darf weiter vom zweiten Triplé der Vereinsgeschichte träumen: Der deutsche Fußball-Rekordmeister setzte sich wie erwartet im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Chelsea durch und erreichte durch ein beeindruckendes 4:1 das Finalturnier in Lissabon. Schon das Hinspiel an der Stamford Bridge vor 165 Tagen hatten die Bayern 3:0 gewonnen.

Auf die Mannschaft von Trainer Hansi Flick, die nach fünfwöchiger Pause über weite Strecken ihre Ambitionen unterstreichen konnte, wartet im Viertelfinale am kommenden Freitag (14. August) im Estadio da Luz der FC Barcelona um Messi, der den SSC Neapel mit 3:1 schlug, nachdem es im Hinspiel ein 1:1 gegeben hatte.

Lionel Messi freut sich über seinen 115. Treffer in der Champions League. Foto: AFP

Die Tore für Barça erzielten zunächst Lenglet (10.') und Messi (23.') mit seinem 115. Treffer in der Königsklasse. Den Foulelfmeter zum 3:0 durch Suarez (45. + 1.') holte Messi mit einem starken Einsatz zudem noch heraus. Kurz vor der Halbzeitpause traf Insigne (45. + 5.') ebenfalls per Foulelfmeter.



Immer wieder Lewandowski

Torjäger Lewandowski brachte die Bayern per Foulelfmeter in der 10.' in Führung. Für den Polen war es bereits der zwölfte Champions-League-Treffer in dieser Saison. Perisic erhöhte auf 2:0 (24.'), der eingewechselte Tolisso (76.') war ebenfalls erfolgreich. Der stark ersatzgeschwächte FC Chelsea, der 2012 in der Allianz-Arena im Finale der Champions League gegen die Münchner triumphiert hatte, kam durch Abraham (44.') zum zwischenzeitlichen Anschluss. Lewandowski (84.') setzte den Schlusspunkt.

Bereits am Sonntag fliegen die Münchner nach Portugal an die Algarve, um sich intensiv auf die bevorstehenden K.-o.-Spiele vorzubereiten. Das Finale der Königsklasse findet am 23. August statt.

ACHTELFINALE Valencia - Atalanta 3:4 (1:4)

Leipzig - Tottenham 3:0 (1:0)

Liverpool - Atletico Madrid 2:3 (0:1)

Paris SG - Dortmund 2:0 (1:2)

Juventus - Lyon 2:1 (0:1)

Manchester City - Real Madrid 2:1 (2:1)

FC Bayern - Chelsea 4:1 (3:0)

FC Barcelona - Neapel 3:1 (1:1)



VIERTELFINALE Am Mittwoch:

21.00: Atalanta - Paris SG

Am Donnerstag:

21.00: Leipzig - Atletico Madrid

Am Freitag:

21.00: FC Barcelona - FC Bayern

Am Samstag:

21.00: Manchester City - Lyon In Klammern Hinspielresultate.

