Fußballtalent

Der FC Bayern setzt weiter auf David Jonathans

Jan MORAWSKI Der Luxemburger Nachwuchsstürmer verlängert seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister um drei weitere Jahre.

Seit Juli 2020 schnürt David Jonathans seine Fußballschuhe für den FC Bayern – und wird das voraussichtlich auch noch eine Weile tun. Denn nach LW-Informationen hat der 18-Jährige seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister um drei Jahre bis 2025 verlängert. Demnach umfasst der Kontrakt nicht nur den Jugendbereich der Münchner, sondern auch die Profiabteilung.

In der Süd/Südwest-Staffel der Junioren-Bundesliga sind die Bayern Achter. Dort stand der Luxemburger Stürmer in dieser Saison erst fünfmal auf dem Platz, ein Treffer gelang ihm noch nicht. In der U19-Auswahl des Großherzogtums ist Jonathans hingegen gesetzt. Ende November traf er in der EM-Qualifikation gegen Spanien.

