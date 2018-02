Der FC Bayern München steht mit anderthalb Beinen im Viertelfinale der Champions League. Gegen Besiktas Istanbul feierten Müller und C0. einen 5:0-Erfolg im Hinspiel.

Der FC Bayern deklassiert Besiktas

5:0: Der FC Bayern hat im Achtelfinalhinspiel der Champions League ein richtiges Ausrufezeichen gegen Besiktas Istanbul gesetzt. Der FC Barcelona tat sich dagegen beim FC Chelsea schwer.

(dpa/sid) - Der FC Bayern ist dank seiner Torjäger Müller und Lewandowski auch in Europa nicht zu stoppen. Der Bundesliga-Dominator setzte im Achtelfinalhinspiel der Champions League gegen Besiktas Istanbul ein dickes Ausrufezeichen und hat nach dem klaren 5:0 und einer eindrucksvollen Vorstellung allerbeste Aussichten, zum siebten Mal in Folge die Runde der letzten Acht in der Königsklasse zu erreichen - auch wenn am 14. März im Rückspiel noch die "Hölle am Bosporus" wartet.

Müller stellte beim 20. Erfolg der Münchner aus den letzten 21 Heimspielen in der Königsklasse die Weichen auf Sieg. Der deutsche Weltmeister erzielte bei eisigen Temperaturen vor 70 000 Zuschauern kurz vor der Pause (43.') die wichtige Führung für den deutschen Rekordmeister. In der 66.' gelang ihm das 3:0. Dazwischen hatte Coman auf 2:0 (52.') erhöht. Lewandowski (79.', 88.') stockte das Ergebnis in der Schlussphase weiter auf.

Die Bayern, die wie 2013 das Triplé anstreben, spielten schon ab der 16.' in Überzahl. Vida sah nach einer Notbremse gegen Lewandowski vom rumänischen Schiedsrichter Ovidiu Hategan zurecht die Rote Karte.



Messi rettet den FC Barcelona



Der FC Barcelona hat dank des ersten Tores von Messi gegen den FC Chelsea eine gute Ausgangslage für den Einzug ins Viertelfinale. Der argentinische Ausnahmespieler erzielte am Dienstag im Hinspiel an der Stamford Bridge in der 75.' den wichtigen Ausgleich zum 1:1 für die Katalanen. Chelsea-Verteidiger Christensen hatte folgenschwer gepatzt. Die Engländer waren zuvor durch ein Tor von Willian (62.') in Führung gegangen. Der deutsche Torwart ter Stegen war gegen den Kunstschuss des Brasilianers machtlos. Barcelona konnte zwar auch im achten Spiel in Serie gegen die Blues nicht gewinnen, ist aber im Rückspiel am 14. März im heimischen Camp Nou Favorit auf den Einzug in die nächste Runde.