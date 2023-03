In Bahrain geht Weltmeister Max Verstappen als Topfavorit an den Start. Das hat auch mit seiner neuen Mentalität zu tun.

Der fast perfekte Rennfahrer will den nächsten Triumph

Für die Formel-1-Fans hat die Wartezeit ein Ende. Am Wochenende steht mit dem Grand Prix von Bahrain (Start am Sonntag um 16 Uhr Luxemburger Zeit) das erste von insgesamt 23 Rennen auf dem Programm. Ursprünglich waren 24 Rennen geplant, dies wäre ein neuer Rekord gewesen. Doch der Grand Prix von China in Singapur wurde wieder einmal abgesagt und nicht ersetzt.

Bereits am vergangenen Wochenende in Bahrain gab es bei den offiziellen Tests einen Vorgeschmack auf die neue Saison. Wie nicht anders zu erwarten, gaben Red Bull und das Aushängeschild Max Verstappen den Ton an. Dennoch ist beim Weltmeister mittlerweile einiges anders geworden. Sein unbedingter Siegeswille ist zwar weiterhin präsent, allerdings handelt der inzwischen 25-Jährige wesentlich überlegter und reifer als noch vor ein paar Jahren.

Zwischen Max Verstappen und Teamkollege Sergio Perez (l.) gab es in der vergangenen Saison Spannungen. Foto: AFP

Genau diese Tatsache – gepaart mit einer gehörigen Portion Entschlossenheit und einem, laut Team-Ingenieuren enormen technischen Sachverstand – macht aus dem Niederländer erneut einen Titelkandidaten. Laut eigenen Aussagen war der erste WM-Triumph 2021, errungen nach extrem harten Auseinandersetzungen mit Mercedes-Pilot Lewis Hamilton (GB) und einer fragwürdigen Entscheidung der Rennleitung beim Finale in Abu Dhabi, eine emotionale Angelegenheit.

Grafik: AFP

Bei Verstappens zweitem Titel im vergangenen Jahr überwog die Zufriedenheit, es diesmal unter normalen Bedingungen auf der Piste geschafft zu haben. Trotz eines holprigen Saisonstarts ließen er und sein Team sich nicht aus der Ruhe bringen. Verstappen zeigte klar, wer Weltmeister und die Nummer eins im Team ist und sorgte dafür, dass das Auto nach seinen Wünschen weiterentwickelt wurde.

Getreu dem Motto, dass der ärgste Gegner der eigene Teamkollege ist, ignorierte Verstappen beim vorletzten Saisonrennen 2022 in Brasilien, ohne mit der Wimper zu zucken, die Team-Anweisung, Sergio Perez (MEX) im zweiten Red Bull vorbeizulassen. Und ließ, als sei es das Natürlichste der Welt, Resultate folgen. Der Niederländer blieb im Gegensatz zur Konkurrenz fehlerfrei und sammelte fleißig Siege und Punkte, sodass er bereits vier Rennen vor Ende wieder als Weltmeister feststand.

Lewis Hamilton (l.) und Max Verstappen sind verbissene Rivalen. Foto: dpa

Vor zwei Jahren war es zum bislang letzten Mal vorgekommen, dass dem mittlerweile 35-fachen Grand-Prix-Sieger – dazu nur im Qualifying – ein Fehler unterlief. Abgesehen von Kollisionen als Ergebnis übertriebener Zweikämpfe muss man bis 2016 zurückblättern, als Verstappen im Rennen ein Fahrfehler unterlief und er ein ramponiertes Auto ablieferte.

Auch wenn die Meinungen über ihn als Person auseinandergehen, sprechen 15 Grand-Prix-Siege 2022 eine klare Sprache. Dennoch musste sich der Niederländer im Kampf um die meisten Pole-Positions geschlagen geben. Ferrari-Pilot Charles Leclerc (MON) war in dieser Statistik besser (9:7). Mit ihm lieferte sich Verstappen auch gleich zum Saisonauftakt im Vorjahr einen sehenswerten und vor allem fairen Zweikampf über mehrere Runden. Der gegenseitige Respekt ist groß.

Legenden lassen grüßen

Zu Hamilton hat der Niederländer kein so gutes Verhältnis. „Aus einem Grund, der sich mir verschließt, gerate ich immer mit Lewis aneinander. Unter den Fahrern meiner Generation verstehen wir uns besser und kommen auch auf der Strecke miteinander klar“, meinte Verstappen.

Wohl wissend, dass Tests und Rennen zwei Paar Schuhe sind und nicht alle Teams ihre Karten aufgedeckt haben, lehnte sich der Fahrer mit der Startnummer eins nach den Proben (noch) nicht zu weit aus dem Fenster. „Es war gut und ich konnte viele Runden fahren. Wir haben uns wirklich auf das Auto konzentriert und ein paar Dinge ausprobiert, um auch die neuen 2023er-Reifen zu verstehen“, so Verstappen. Das Team müsse die verschiedenen Reifenmischungen besser kennenlernen und sich dann entscheiden, wie es das Rennwochenende angehen wolle.

Nicht wenige Experten attestieren dem ehemaligen Hitzkopf mittlerweile in allen Situationen eine ziemliche Ausgeglichenheit. Die ganz banale Freude am Fahren rückt gegenüber dem Gewinnen um jeden Preis immer mehr in den Vordergrund. Mit seinem dritten WM-Titel würde Verstappen mit legendären Namen wie Ayrton Senna (BRA), Jackie Stewart (GB), Niki Lauda (A), Nelson Piquet (BRA) und Jack Brabham (AUS) gleichziehen.

Grafik: AFP





