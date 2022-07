Die Basketballmeisterinnen aus Düdelingen starten auf internationalem Parkett in Gruppe G. Gréngewald muss sehr weit reisen.

Der EuroCup führt T71 nach Portugal

Jan MORAWSKI

Für die Basketballfrauen von T71 und Gréngewald beginnt bald das europäische Abenteuer. Die beiden Teams werden in der Saison 2022/23 im EuroCup antreten. Während Düdelingen direkt in die Gruppenphase einzieht, muss die Mannschaft aus Hostert durch die Qualifikation.

Wie die Auslosung am Freitag in München ergab, trifft Meister T71 in Gruppe G auf Fribourg und Benfica, die jeweiligen Titelträger aus Portugal und der Schweiz, sowie Namur aus Belgien. Kapitänin Catherine Mreches vertrat den Verein bei der Auslosung vor Ort.

Gréngewald muss in der Qualifikation deutlich weiter reisen. Gegner ist Uniao Sportiva (P), der auf den Azoren beheimatet ist. In den vergangenen beiden Jahren schied das Team in der Qualifikation aus. Sollte es diesmal für die nächste Runde reichen, warten in Gruppe I Braine (B), Cadi La Seu und Zaragoza (beide E). Wann gespielt wird, ist noch nicht bekannt.

