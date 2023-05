Dank Nikola Jokic dürfen die Denver Nuggets weiter von der ersten Finalteilnahme in der NBA träumen. Der Triple-Double-König ist die Schlüsselfigur.

Der dreiköpfige Joker greift nach dem Titel

(SID) – Auf dem Weg in die Kabine musste sich Nikola Jokic von den Fans der Phoenix Suns Buhrufe anhören, eigentlich waren es Komplimente. Denn das Spiel gegen die Denver Nuggets und den Basketballstar aus Serbien war noch nicht vorbei, aber für die Gastgeber längst gelaufen. Schon zur Pause wurde es wegen Alleskönner Jokic in der Arena laut – es stand 51:81, am Ende hieß es 100:125.

Angeführt vom zweimaligen MVP machte Denver die Serie zu, 4:2 gewannen die Nuggets das Viertelfinal-Duell und stehen erstmals seit 2020 in den Play-offs der NBA wieder unter den besten Vier, und das als erstes Team. Nun heißt es warten, in der nächsten Runde geht es gegen Titelverteidiger Golden State Warriors oder die Los Angeles Lakers.

Nikola Jokic (am Ball) und die Denver Nuggets gewinnen das letzte Spiel souverän. Foto: AFP

Jokic bewies einmal mehr seine Ausnahmestellung, mit 32 Punkten, zwölf Assists und zehn Rebounds gelang dem 28-Jährigen erneut ein Triple-Double. Es war bezogen auf die Play-offs bereits das elfte seiner Karriere, das fünfte der laufenden Saison und das dritte der Serie. Letzteres war zuvor nur fünf Profis gelungen, darunter Größen wie Magic Johnson, Wilt Chamberlain und Oscar Robertson. Jokics Schnitt im Duell mit den Suns: 34,5 Punkte, 13,2 Rebounds, 10,3 Assists. „Sensationell“ fand die NBA diese Werte.

Auseinandersetzung an der Seitenlinie

„Hoffentlich läuft es diesmal anders“, sagte Jokic mit Blick auf das Halbfinale. Vor drei Jahren war Denver in der Corona-Bubble in Orlando am späteren Champion Los Angeles Lakers gescheitert. Jetzt komme zwar noch „nicht das Finale, aber wir haben eine gute Gelegenheit, etwas zu schaffen“.

Denver, bestes Hauptrunden-Team der Western Conference, spielt in der kommenden Woche um sein erstes Finalticket. Hält Jokic, wertvollster Spieler 2021 und 2022, sein Niveau, wird es für jedes andere Team schwer. Denn der Center aus Sombor tut seinen Gegnern auf vielfältige Weise weh. Und Nebengeräusche lassen ihn völlig kalt.

In Spiel vier stieß der „Joker“ bei einer Auseinandersetzung an der Seitenlinie einen Zuschauer weg, es war ausgerechnet Suns-Besitzer Mat Ishbia. „Der Fan hat mich zuerst angefasst“, sagte der 2,11-m-Riese trocken und sah keine Schuld bei sich. Er musste 25.000 US-Dollar zahlen, schloss aber schnell Frieden mit dem Milliardär.

