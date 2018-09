Nach Wimbledon gewinnt Novak Djokovic auch die US Open. Der Serbe ist zum dritten Mal in New York erfolgreich und der wohl beste Tennisprofi des Sommers.

Sport 1 2 Min.

Der Dominator ist zurück

Nach Wimbledon gewinnt Novak Djokovic auch die US Open. Der Serbe ist zum dritten Mal in New York erfolgreich und der wohl beste Tennisprofi des Sommers.

(dpa) - Mit seinem dritten US-Open-Sieg hat Novak Djokovic (Weltranglistenposition: 3) seine Stellung als momentan bester Tennisprofi untermauert ...