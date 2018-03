Der Datenflüsterer

Der Luxemburger Gast Faber beschäftigt sich bei Opta fast rund um die Uhr mit Fußballfakten. Er sorgt dafür, dass TV-Kommentatoren glänzen können.

Lionel Messi traf nie zuvor in der Champions League so früh in einem Spiel wie gegen den FC Chelsea – nämlich nach 128 Sekunden. Und Jupp Heynckes ist der erste Trainer, der elf Spiele in Serie in der Königsklasse gewinnen konnte. Wer recherchiert eigentlich solche Fakten? Die Antwort lautet: Gast Faber.



Der 25-jährige Luxemburger arbeitet als Redakteur bei der Firma Opta in Unterföhring vor den Toren Münchens, dem größten Datenlieferanten weltweit, und ist somit mit dafür verantwortlich, dass Fernsehsender, Tageszeitungen, Magazine, Ligen, Verbände und Clubs interessante Fakten veröffentlichen können ...