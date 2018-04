Der Countdown läuft

Mit der offiziellen Teamvorstellung begann am Samstagnachmittag in Compiègne der Countdown zur 116. Ausgabe von Paris-Roubaix. Die Fahrer präsentierten sich motiviert, zuversichtlich und gut gelaunt.

(SW) - 175 Fahrer aus 25 Teams werden am Sonntagmorgen die 257 km, davon 54,4 auf den berüchtigten Kopfsteinpflastern des französischen Nordens, in Angriff nehmen. Mit Greg van Avermaet (B/BMC Racing), Mathew Hayman (AUS/Mitchelton), John Degenkolb (D/Trek-Segafredo) und Niki Terpstra (NL/Quick-Step) sind die Sieger der vergangenen vier Jahre am Start. Alle vier würden sich gerne ein zweites Mal in die Siegerliste eintragen.

Zu den weiteren Favoriten zählen dreifache Weltmeister Peter Sagan (SVK/Bora-Hansgrohe), Oliver Naesen (B/Ag2r), Philippe Gilbert (B/Quick-Step), Sep Vanmarcke (B/Education First), Jasper Stuyven (B/Trek) und Alexander Kristoff (N/UAE Emirates). Gespannt sein darf man auch auf das Abschneiden des dreifachen Cyclocross-Weltmeisters Wour van Aert (B/Verandas Willems).

Die Hoffnungen der Luxemburger Radsportfans ruhen auf den Schultern von Jempy Drucker und Alex Kirsch.



um weitere Bilder zu sehen. Vorjahressieger Greg Van Avermaet (B/BMC) beim Autogrammschreiben. Foto: Serge Waldbillig Jempy Drucker (BMC) möchte seinem Kapitän Greg Van Avermaet gerne zu einem zweiten Sieg verhelfen. Foto: Serge Waldbillig Mathew Hayman (AUS/Mitchelton), der Sieger von 2016. Foto: Serge Waldbillig John Degenkolb (D/Trek), Sieger von 2015 und mit seinem Teamkollgen Boy van Poppel (NL) Foto: Serge Waldbillig Niki Terpstra (NL/Quick-Step) der diesjährige Sieger der Flandernrundfahrt hat 2014 das Rennen gewonnen. Foto: Serge Waldbillig Würde gerne am Sonntagabend so in Roubaix jublen: der dreifache Weltmeister Peter Sagan (SVK/Bora). Foto: Serge Waldbillig Der Überraschungszweite der Flandernrundfahrt, Mads Pedersen (DK/Trek) und Teamkollege Jasper Stuyven (B). Foto: Serge Waldbillig Alexander Kristoff (N/UAE Emirates). Foto: Serge Waldbillig Der belgische Meister Oliver Naesen (B/Ag2r) mit seinen Fans. Foto: Serge Waldbillig Edvald Boasson Hagen (N/Dimension Data). Foto: Serge Waldbillig Sep Vanmarcke (B/Education First) und Sebastian Langeveld (NL/Education First). Foto: Serge Waldbillig Der dreifache Cyclocross-Weltmeister Wout Van Aert (B/Verandas Willems) startet zum ersten Mal bei Paris-Roubaix. Foto: Serge Waldbillig Geraint Thomas (GB/Sky) geht bei Paris-Roubaix an den Start im Hinblick auf die kommende Tour de France bei der auch die Kopfsteinpflaster des Nordens auf dem Menu stehen. Foto: Serge Waldbillig Alex Kirsch (Veranclassic) geht zum ersten Malan den Start bei Paris-Roubaix. Foto: Serge Waldbillig Marcel Kittel (D/Katusha) und Tony Martin (D/Katusha). Foto: Serge Waldbillig Philippe Gilbert (B/Quick-Step) würde gerne ein weiteres Monument in sein Palmares eintragen. Foto: Serge Waldbillig Gilt als Geheimfavorit: Zdenek Stybar (CZE/Quick-Step). Foto: Serge Waldbillig Arnaud Démare (F/Groupama-FDJ) mit einem jungen Fan. Foto: Serge Waldbillig

Mit Jempy Drucker (BMC) und Alex Kirsch (Veranclassic) starten auch zwei Luxemburger bei der „Hölle des Nordens“. Während es für die Drucker bereits die fünfte Teilnahme ist, bestreitet Kirsch sein erstes Paris-Roubaix bei den Profis. Die Kopfsteinpflaster des Nordens sind dem 25-Jährigen jedoch nicht unbekannt, war er bereits zweimal bei den U23 am Start.