Der Blick des Westens

Es gibt verschiedene Gründe, wieso Menschen heutzutage dopen, also betrügen. Es kann mit sozialer Verantwortung zu tun haben. Wir sollten dies differenzierter beurteilen.

In rund sechs Monaten beginnen die olympischen Sommerspiele in Tokio. Und wie bereits so oft hängen wieder dunkle Dopingwolken über dem olympischen Himmel. Zu Beginn des Jahres war der internationale Verband der Gewichtheber ungewollt in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Der deutsche Fernsehsender „ARD“ wusste in einer Dokumentation über mutmaßliche Korruption einer nationalen Anti-Doping-Agentur sowie verschwundene Trainingskontrollen in dieser olympischen (Rand-)Sportart zu berichten.



Nur einen Monat zuvor hatte die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA in einem Skandal um manipulierte Labordaten eine Vierjahres-Sperre gegen Russland verhängt ...