In rund zweieinhalb Wochen beginnt in Russland die 21. Weltmeisterschaft im Fußball. Nur 200 km vom Ort eines Krieges entfernt.

Leitartikel Sport 2 Min.

Der Ball muss rollen

Laurent SCHÜSSLER In rund zweieinhalb Wochen beginnt in Russland die 21. Weltmeisterschaft im Fußball. Nur 200 km vom Ort eines Krieges entfernt.

In rund zweieinhalb Wochen beginnt in Russland die 21. Weltmeisterschaft im Fußball. Während eines Monats verfolgen Millionen Menschen rund um den Globus die Spiele zwischen den 32 besten Mannschaften der Welt. Selbst viele Mitbürger, die sich gewöhnlich wenig für Fußball begeistern, werden während dieser Zeit in dessen Bann gezogen. Die Fußball-WM, neben den Olympischen Spielen die größte Sportveranstaltung der Welt, fokussiert das Interesse ... und lenkt ab von den Gedanken des Alltags.



Nicht umsonst wird ein Zitat von Karl Marx gerne dahin gehend umgewandelt, dass vom Sport als „Opium des Volkes“ geredet wird. Schon Julius Cäsar im Alten Rom war sich bewusst, dass „panem et circenses“ (wortwörtlich Brot und Zirkusspiele) den Bedürfnissen der Menschen entsprechen und der Schlüssel zum (politischen) Erfolg seien. Die weltweiten Krisenherde rücken zumindest in Westeuropa während einiger Wochen in den Hintergrund – wenn man nicht zuvor schon so abgestumpft war, dass man Konflikte, die teils nur wenige Flugstunden entfernt toben, eh vergessen hatte.

Die Entscheidungsträger in den höchsten sportlichen Gremien wie IOC (International Olympic Committee) oder FIFA (Fédération Internationale de Football Association) und ihre Sprachrohre werden zwar nicht müde, auf die Trennung zwischen Sport und Politik hinzuweisen, doch so scharf gezogen, wie sie glauben machen wollen, ist diese Trennlinie nicht.

Bereits zu Beginn der 1980er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts wollte der damalige IOC-Präsident Juan Antonio Samaranch den Friedensnobelpreis für die von ihm geleitete Organisation. Ein Wunsch, den das Komitee in Oslo aber ablehnte. Dem aktuellen Vorsitzenden Thomas Bach wird die Erstrebung des gleichen Ziels nachgesagt. Der Auftritt einer gemeinsamen Delegation aus den beiden koreanischen Staaten bei den rezenten Olympischen Winterspielen („ein großartiges Symbol der vereinigenden Kraft des olympischen Sports“, so Bach laut Medienberichten) soll dabei als Steigbügelhalter dienen.

Aber zurück zum Fußball und zu Russland. Vor wenigen Tagen eröffnete der russische Präsident Wladimir Putin eine umstrittene, 19 km lange Brücke, die das russische Festland mit der 2014 annektierten Krim verbindet. Die vorangegangene Krise zwischen dem WM-Gastgeber und der Ukraine ist hinlänglich bekannt. Im selben Jahr, also nur zwei Jahre nach der Austragung der EM im Fußball in Polen und der Ukraine, brannte in der Ostukraine ein weiterer bewaffneter Konflikt auf, der sich zu einem bis heute andauernden Krieg ausweitete. Von Russland mehr oder weniger offen unterstützte Separatisten kämpfen gegen die ukrainischen Streitkräfte. Der internationale Flughafen von Donezk, der noch 2012 die Fußballfans aus großen Teilen Europas willkommen hieß, wurde vollkommen zerstört; das lokale Fußballstadion, in dem sechs EM-Spiele ausgetragen wurden, durch mehrere Explosionen erheblich beschädigt. Fast täglich sterben dort auch heute noch Soldaten oder Zivilisten.

Doch das runde Leder muss weiter rollen: Am Samstag wurde in der ukrainischen Hauptstadt das Finale der Champions League der UEFA zwischen Liverpool und Real Madrid ausgetragen. Kommenden Monat empfängt das nur 200 km vom Kriegsschauplatz Donezk entfernte Rostov am Don in Russland die Teilnehmer der WM. Dramatisch? Beschämend? Oder gar amoralisch? Entscheiden Sie selbst.